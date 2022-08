Autobuzele de pe linia 540 vor opri si in Teliu. In Brasov, capatul de linie nu va mai fi in Triaj

Locuitorii comunei Teliu vor beneficia de marti, 16 august, de serviciile de transport public de calatori ale RATBV. Astfel, autobuzele de pe linia metropolitana 540 (Brasov - Vama Buzaului) vor opri de saptamana viitoare si in mai multe statii amenajate in Teliu in urma acordului incheiat intre primaria acestei comune si cea din Vama Buzaului.Conform anuntului operatorului brasovean de transport, toate statiile de calatori din Teliu sunt situate pe Drumul National DN 10. Vor fi sapte perechi ... citeste toata stirea