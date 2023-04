Autobuzele electrice Solaris si Karsan, achizitionate de municipalitate cu fonduri nerambursabile, au parcurs un total de peste 5 milioane de km in orasul nostru, la care se adauga alti 5 milioane de kilometri parcursi de troleibuzele Solaris. Anuntul a fost facut de Primaria Brasov, care a precizat ca in acest mod a fost redusa semnificativ poluarea in oras."Introducerea in trafic a autobuzelor electrice si troleibuzelor noi a insemnat o reducere de peste 8.000 de tone de dioxid de carbon, ... citeste toata stirea