Autobuzele RAT care circula in Prejmer vor avea orarul modificat

Reprezentantii Primariei Prejmer au anuntat ca datorita lucrarilor care se realizeaza la pasarela si a faptului ca se circula pe o singura banda cu semafor, programul liniei 520 va suferi modificari.Venim cu noua propunere de orar, valabila de maine 09.09.2022, in asa fel incat :elevii sa poata ajunge in timp util in Brasov pe relatia Prejmer - Brasov, pentru corespondenta cu autobuzele dedicate elevilor din Brasov (cap linie Triaj): sosire in Triaj la 7:08 - 7:10;deplasarea ... citeste toata stirea