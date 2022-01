Autobuzele RATBV Prejmer - Vama Buzaului vor opri si in Teliu. Deocamdata masura este experimentala

Locuitorii comunei Teliu vor beneficia de marti, 25 ianuarie 2022, de serviciul de transport public de persoane efectuat de RATBV, deoarece Asociatia Metropolitana pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov a autorizat ca autobuzele de pe linia 540 (Brasov - Vama Buzaului) sa opreasca si in trei perechi de statii din Teliu.Decizia asociatiei are caracter experimental, pana la sfarsitul lunii martie a acestui an si vizeaza opriri, pe ambele sensuri de deplasare, pe raza comunei ... citeste toata stirea