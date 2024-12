Autobuzul lui Mos Craciun, din nou pe strazile Brasovului din 6 si pana in 29 decembrie

In seara inaugurala si-n cea de Ajun copiii vor fi asteptati cu dulciuri.Devenit deja aproape o traditie si cu siguranta o atractie a Brasovului, RATBV, cu sprijinul Primariei Municipiului Brasov, il ajuta si in acest an pe Mos Craciun sa ajunga la cat mai multi copii si sa-i plimbe cu autobuzul dedicat in perioada 6 - 29 decembrie!Frumos decorat, precum si animat de colinde si cantece ... citește toată știrea