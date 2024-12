Autobuzul "Mos Craciun", din nou pe strazile Brasovului. Azi, prima cursa

A devenit deja o traditie ca in preajma sarbatorilor de iarna, pe strazile Brasovului sa circule autobuzul RATBV de pe linia "Mos Craciun". Anul acesta, linia dedicata celor mici va circula in perioada 6 - 29 decembrie."*Autobuzul Mosului* va fi cu siguranta un motiv de bucurie pentru copii. Mai mult, ne pastram si asteptatul obicei ca pe 6 si pe 24 decembrie sa oferim dulciuri micilor nostri calatori", a declarat purtatorul de cuvant al RATBV, Silviu Stefan.Autobuzul impodobit va pleca in ... citește toată știrea