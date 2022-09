Autobuzul turistic de pe linia 20B isi incheie "misiunea" din acest an

Introdus in circulatie in 6 august, autobuzul etajat de pe linia 20B va face ultima cursa din acest an duminica, 2 octombrie. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al RATBV, Silviu Stefan, le-a facut si o invitatie brasovenilor si turistilor sa profite de vremea frumoasa ce se anunta in acest weekend si sa faca o plimbare cu autobuzul turistic.Vineri, 30 septembrie, autobuzul va circula din ora in ora, in intervalul orar 16.00 - 21.00. ... citeste toata stirea