Autocarele cu turisti nu vor mai trece de Rectorat

Primaria Brasov are in plan sa interzica accesul autocarelor cu turisti pe strada Muresenilor si pe alte strazi din zona istorica a municipiului. Practic, potrivit anuntului primarului Brasovului, George Scripcaru, autocarele nu vor mai trece de zona Rectoratului (mai exact de la sensul giratoriu de la Livada Postei)."S-a aprobat la propunerea mea sa fie interzis accesul autocarelor mai sus de cladirea electoratului in centrul istoric de asemenea am dat dispozitie sa se interzica si ... citește toată știrea