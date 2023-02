Autocarul "de Italia": 3 pasageri preluati din Brasov, morti in Slovenia

Trei romani au murit dupa ce un autocar inmatriculat in judetul Brasov s-a rasturnat vineri, 3 februarie, in jurul oreo 05.00, in nord-vestul Sloveniei.Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Slovenia, a fost notificata de catre autoritatile locale cu privire la producerea unui accident vineri, pe autostrada A1, intre localitatile Garciani-Murska Sobota, in care a fost implicat un autocar inmatriculat in Romania, care transporta 32 de cetateni romani ... citeste toata stirea