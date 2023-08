Autolaboratorul pentru masurarea calitatii aerului din Brasov a fost pus in functiune, astfel APM Brasov va monitoriza calitatea aerului in municipiu cu laboratorul mobil.Autolaboratorul furnizat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, aflat in custodia Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Brasov, a fost pus in functiune luni, in cartierul Triaj, zona statiei RAT Brasov.Autolaboratorul pentru masurarea calitatii aerului va fi amplasat ... citeste toata stirea