Autonomia masinilor electrice este si cu o treime mai mica decat cea anuntata, arata unele teste

Masinile electrice au in realitate o autonomie cu pana la o treime mai mica decat cea anuntata, a constatat o publicatia de specialitate What Car, scrie The Telegraph.Cifrele oficiale privind numarul de kilometri pe care o masina electrica ii poate parcurge dupa o incarcare se bazeaza pe un test standardizat, efectuat in conditii de vreme calda.Cu toate acestea, revista What Car a descoperit ca, in conditii reale, inclusiv la temperaturi mai scazute, masinile au performante mult mai slabe. ... citește toată știrea