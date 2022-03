Autorecenzarea: Brasovul e lider, dar nu prea

Autorecenzarea decurge mai lent decat si-ar dori autoritatile. Brasovul este al doilea judet din tara in ce priveste numarul de autorecenzari efectuate, dupa Botosani, insa totalul gospodariilor pentru care s-au facut autorecenzari este mult sub asteptari."Judetul Brasov este pe locul al doilea din tara, dupa Botosani, in ce priveste numarul de autorecenzari si inainte de Ilfov si municipiul Bucuresti. Nu este, totusi, un motiv de lauda, deoarece foarte putini romani au ales sa se ... citeste toata stirea