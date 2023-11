Lucratorii Autoritatii Vamale Romane vor desfasura in luna decembrie ample controale pe segmentul importurilor de jucarii, concentrandu-se in principal pe identificarea produselor susceptibile de contrafacere, intr-o perioada a anului in care traficul acestor marfuri creste exponential, potrivit comunicatului de presa al institutiei.Potrivit Autoritatii Vamale Romane, din datele de la nivelul anilor precedenti s-a constatat ca la final de an se importa mai ... citeste toata stirea