Autoritatile, pregatite pentru deszapezire: fie ca va fi polei, fie zapada

Prognoza meteo pe urmatoarele zile anunta o racire severa a vremii, cu intensificari ale vantului. Chiar daca posibilitatea precipitatiilor este extrem de redusa pana in weekend, autoritatile locale brasovene sunt pregatite sa intervina pe drumurile din oras si din judet, in caz ca va fi nevoie."Urmarim cu mare atentie prognozele video pentru a putea intervene cu foarte mare promptitudine atunci cand situatia o va cere, fie ca vom avea temperaturi scazute, fie ca vom avea precipitatii sub ... citeste toata stirea