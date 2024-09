Autorul incendiului din Codlea a fost prins in Mangalia. Barbatul de 56 ani se afla acum in custodia Politiei

Barbatul care ar fi provocat intentionat incendiul din Codlea, in urma caruia au fost distruse mai multe autoturisme si fatada unui bloc, a fost prins de politisti in aceasta dimineata. El se ascundea intr-un apartament din Mangalia. Individul are 56 de ani."Ca urmare a incidentului ce a avut loc in data de 25 septembrie a.c., in municipiul Codlea, in care un autovehicul a fost distrus prin incendiere, iar alte vehicule, precum si un imobil situate in apropiere au fost degradate, politistii ... citește toată știrea