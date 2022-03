Autostrada Brasov-Bacau ramane cum s-a stabilit. Contestatiile locuitorilor din satele traversate au fost respinse

In ciuda petitiilor, protestelor si iesirilor in strada ale locuitorilor din comunele Ilieni, Covasna si Harman, Brasov, autostrada Brasov - Bacau va trece prin traseul stabilit initial Chiar daca locuitori din mai multe comune brasovene si covasnene au iesit in strada, au protestat si au initiat petitii online prin care au incercat sa schimbe decizia autoritatilor, Autostrada 13 Brasov - Bacau va trece prin traseul stabilit initial. Locuitorii din Ilieni, judetul Covasna si Harman, judetul ... citeste toata stirea