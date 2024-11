Autostrada Comarnic-Brasov, "misiune imposibila" in urmatorii patru ani. Grindeanu: "Chiar si daca s-ar intra astazi sau maine in executie, ar fi aproape imposibil sa termini pana in 2028"

Foto: DIN MANDAT, IN MANDAT: "Pot sa spun ca dupa 3 ani de zile s-au miscat lucrurile. Avem in lucru 800 de kilometri de autostrada. Obiectivul pentru 2029: Romania va avea o retea rutiera rapida de peste 2.000 de km" - Sorin Grindeanu, din 25 noiembrie 2021, ministru al Trnsporturilor.Proiectul Autostrazii Comarnic-Brasov nu trece de stadiul opiniilor privind costurile si a estimarilor privind termenul de finalizare a lucrarilor. Astfel, luni, 11 noiembrie, intr-o conferinta de presa in care ... citește toată știrea