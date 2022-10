Autostrada Comarnic - Brasov nu o sa fie gata pana in 2030. "Totul e blocat". Solutia ieftina: centuri la Comarnic, Busteni si Azuga

Realizarea unei autostrazi care sa traverseze muntii ramane marea provocare a Romaniei. Cel mai aproape de finalizare este autostrada care va lega Sibiul de Pitesti, in timp ce autostrada Comarnic - Brasov are sanse minime sa fie terminata in urmatorul deceniu.Cu un pret estimat la peste 8 miliarde de euro, autostrada Comarnic - Brasov are sanse aproape de zero sa fie construita in urmatorul deceniu, spune seful CJ Prahova. Solutia tehnica propusa a fost respinsa de ministrul Grindeanu, care ... citeste toata stirea