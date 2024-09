Autostrada de pe Valea Prahovei s-a blocat, din nou, la stadiul de hartii

Studiul de fezabilitate pentru Autostrada A3 Ploiesti - Brasov ar fi trebuit sa fie gata deja de aproape un an, iar Proiectul Tehnic ar trebui predat la inceputul anului viitor. In realitate insa, proiectul s-a blocat, iar in zona montana nu s-a realizat niciun foraj inca. Proiectul se afla acum intre actuala CNAIR si noua companie CNIR, care va prelua toate proiectele mari de infrastructura, insa oficialii recunosc ca sunt cel putin doi ani intarziere care nu pot fi recuperati.Compania de ... citește toată știrea