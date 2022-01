Autostrada Fagaras - Sibiu, in martie se lanseaza licitatia pentru constructor

Lansarea procedurii de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari la Autostrada Sibiu - Fagaras este preconizata in trimestrul I al acestui an, au spus pentru Economica.net reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit lor, acordul de mediu urmeaza sa fie emis la sfarsitul acestei luni."Studiul de Fezabilitate a fost finalizat. Indicatorii tehnico-economici au fost avizati in cadrul C.T.E - CNAIR S.A si C.T.E. - Ministerul ... citeste toata stirea