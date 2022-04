Autostrada Sibiu - Fagaras: Guvernul aproba din nou indicatorii tehnico - economici

Guvernul va decide in sedinta de azi reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Autostrada Sibiu-Fagaras.Guvernul Romaniei va reaproba indicatorilor tehnico - economici aferenti obiectivului de investitii "Autostrada Sibiu - Fagaras", judetele Sibiu si Brasov in sedinta de astazi, 21 aprilie 2022, relateaza economica.net."Se reaproba indicatorii tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Drum expres Sibiu - Fagaras" si redenumirea obiectivului sub titulatura "Autostrada ... citeste toata stirea