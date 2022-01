Autostrada Sibiu-Fagaras: licitatia pentru proiectare si executie in trimestrul I, 2022. Prin ce localitati va trece autostrada

CNAIR a cerut primariilor din Tara Fagarasului pe raza carora va trece autostrada Sibiu-Fagaras sa emita ultimul aviz. ,,Este ultima solicitare in privinta autostrazii, dupa care va urma licitatia asa cum ne-au explicat reprezentatii CNAIR" a spus primarul comunei Ucea, Adrian Grovu. Lansarea procedurii de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari la Autostrada Sibiu - Fagaras este preconizata in trimestrul I al acestui an, asa cum susin reprezentantii Companiei Nationale de ... citeste toata stirea