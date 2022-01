Autostrada Sibiu-Fagaras, scoasa la licitatie pentru proiectare si executie in primul trimestru din 2022

Licitatia pentru proiectarea si construirea Autostrazii Sibiu - Fagaras va fi lansata in primul trimestru al acestui an, iar acordul de mediu urmeaza sa fie emis la sfarsitul acestei luni.Lansarea procedurii de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari la Autostrada Sibiu - Fagaras este preconizata in trimestrul I al acestui an, au spus pentru ECONOMICA.NET reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Potrivit CNAIR, acordul de mediu ... citeste toata stirea