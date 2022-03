In aceasta dimineata pompierii militari au fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la un autoturism, in municipiul Brasov.La fata locului s-au deplasat 2 echipaje cu apa si spuma si un echipaj SMURD."S-a intervenit pentru stingerea incendiului. In urma acestui eveniment nu s-au inregistrat ... citeste toata stirea