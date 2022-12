In aceasta dimineata, in jurul orei 03.40, pe DN1S, intre localitatile Hoghiz si Sercaia, a avut loc un accident de circulatie, in care a fost implicat un singur autovehicul.Accidentul s-a produs intr-o curba la stanga, zona unde vehiculul a parasit partea carosabila si s-a rasturnat intr-un sant.In urma impactului cu solul, conducatorul auto a suferit ... citeste toata stirea