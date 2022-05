Autoutilitara romaneasca in stadiu de prototip care consuma de doar 5 lei la 100 de kilometri

La Brasov a fost dezvoltat prototipul unei autoutilitare electrice care s-ar putea construi de la anul in serie, la Fagaras. O autoutililtara electrica interesanta se afla in stadiul de prototip la Brasov. Firma Moveos a investit cateva sute de mii de euro pentru realizarea acesteia, iar rezultatul este o masina agrointeligenta electrica, cu un cost de exploatare de 5 lei la suta de kilometri. "Odata cu diversificarea activitatii noastre in medii industriale diferite, am identificat nevoia unui ... citeste toata stirea