Pasionatii de autoturisme clasice au ocazia sa vada pe Aleea de sub Tampa, o serie importanta de masini atestate istoric in cadrul evenimentului Retro Parada Verii organizat de Retromobil Club Romania.Masinile de epoca ale membrilor Retromobil Club Romania sunt asteptate sa participe sambata, 5 august, pe Aleea de sub Tampa, la Retro Parada Verii 2023."Batranele doamne" vor sta aliniate pentru a fi admirate, intre orele 11.00 si 15.00, pe Aleea Tiberiu Brediceanu, cunoscuta ca Aleea de sub ... citeste toata stirea