Asa dupa cum s-au angajat, PSD si Guvernul condus de premierul Marcel Ciolacu, reformeaza din temelii asistenta sociala din Romania, pentru ca niciodata sa nu mai fie posibile situatii precum cele din asa numitele "azile ale groazei", spune presdinta OFSD Brasov, av. Ioana Henegar.Dupa consultari cu ONG-urile din domeniu, in urma carora s-au preluat multe propuneri, Guvernul a luat in discutie un proiect de act normativ care modifica substantial nu mai putin de cinci legi in materie.Aceste