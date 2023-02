Avalansa in Muntii Fagaras. Cabana Capra si mai multe masini, avariate

O avalansa de mari dimensiuni a lovit, sambata noaptea, Cabana Capra, din Muntii Fagaras, iar zapada care a venit cu viteza a avariat cladirile si masinile parcate. Din fericire, nu au exista victime umane, a transmis pagina de Facebook "Avalanse in Carpati"."Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale, atat la cabana, precum si mai multe masini avariate. Avalansa a curs pe valcelele ce coboara dinspre Cota 2000 (Caldarea Berbecilor), in aceasta seara", a transmis pagina specializata in ... citeste toata stirea