Avalansa in Muntii Fagaras, peste cabana Capra

O avalansa de mari dimensiuni s-a produs, sambata, 4 februarie, in cursul serii, in Muntii Fagaras, valul de zapada lovind cu putere cabana Capra, unde a produs pagube si acoperind masini aflate in parcarea cabanei care este situata in apropierea Transfagarasanului, la aproape 1.600 de metri altitudine."O avalansa de mari dimensiuni a lovit cabana Capra si parcarea din fata cabanei. Nu sunt victime, dar sunt pagube materiale atat la cabana precum si mai multe masini avariate", a anuntat ... citeste toata stirea