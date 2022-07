"Avangarda" lui Scripcaru in PSD?

Dupa ce si-a inceput cariera politica in PDL, apoi in PNL (in urma fuziunii celor doua partide) si a fost ales viceprimar al Brasovului din partea PMP, Mihai Costel este acum social-democrat. Anuntul a fost facut miercuri, 27 iulie, in cadrul Consiliului Politic Executiv al Organizatiei Judetene Brasov a PSD de presedintele Marius Dunca. De asemenea, el a anuntat ca in PSD s-a inscris si primarul Fagarasului, Gheorghe Succaciu, care, in perioada in care era primar al comunei Dragus era membru ... citeste toata stirea