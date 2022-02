Avantgarden, Bartolomeu: Vor regula 2 locuri de parcare la 1 apartament, retroactiv

Asociatia Comunitara Bartolomeu Avantgarden a lansat in 19 februarie o campanie de strangere de semnaturi prin care cer Primariei Brasov sa amenajeze in complexul rezidential Avantgarden 3 o parcare care sa functioneze dupa acelasi regulament de atribuire si folosire/lege ca si parcarile de resedinta de pe raza municipiului.Initiatoarea petitiei, Irina Iatan, a mentionat ca Avantgarden 3 (cartier dezvoltat de Simon Maurer) s-a dezvoltat in mare parte inainte de intrarea in vigoare a HCL nr. ... citeste toata stirea