Avarie la o conducta de apa din comuna Prejmer. Furnizarea apei, intrerupta in trei localitati

Furnizarea apei este intrerupta in comuna Prejmer, din cauza unei avarii la o conducta de apa.Compania Apa Brasov anunta ca furnizarea apei este intrerupta in Prejmer, Lunca Calnicului si Stupinii Prejmerului, din cauza unei avarii la o conducta de apa.Compania precizeaza ca echipele de interventie sunt in teren pentru a remedia avaria in cel mai scurt timp."AVARIE IN COMUNA PREJMER! ... citește toată știrea