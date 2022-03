Avea 1,43 la mie! "Cules" din stalp sI dus direct in arest

Marti dupa amiaza, in jurul orei 16.25, un barbat, in varsta de 47 ani, care conducea un autovehicul pe strada Gheorghe Doja din municipiul Brasov, a parasit partea carosabila si a lovit un stalp de iluminat public, in urma producerii evenimentului rutier rezultand doar pagube materiale.La testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 1,43 mg/l alcool pur, iar in urma verificarilor efectuate in baza ... citeste toata stirea