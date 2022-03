Avea doar 45 de ani! "O veste ce ne-a lasat pe toti fara cuvinte", de la Prejmer

Primaria din Prejmer a anuntat, joi, 3 martie, decesul viceprimarului Bogdan Loredan-Marian, in varsta de 45 de ani. Acesta a fost numit in functie inca din 2016. "Ne este greu sa gasim cuvintele potrivite acum cand am aflat ca fiinta atat de draga noua a plecat pentru totdeauna. Domnul Bogdan Loredan - Marian a fost un adevarat lider al comunitatii prejmerene si unul dintre cei mai valorosi oameni pe care comunitatea i-a dat de-a lungul timpului! Autoritatea Publica Locala a comunei Prejmer ... citeste toata stirea