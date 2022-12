Avea doua arme acasa: una pentru autoaparare, una pentru sport

Joi, 8 decembrie, politistii au identificat o femeie, in varsta de 45 ani, din municipiul Brasov, care detinea, fara drept, o arma neletala, cu destinatia autoaparare si o arma letala, cu destinatia tir sportiv, supuse autorizarii, precum si cartusele aferente acesteia."Cu ocazia verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca femeia in cauza nu a depus armele mentionat la un armurier autorizat, in termen de 10 de zile de expirarea permiselor de ... citeste toata stirea