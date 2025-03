Avem 11.678 pensionari de lux cu pensii speciale. Cea mai mare pensie de serviciu este de 25.185 lei

Numarul beneficiarilor de pensii lux a fost, in ianuarie 2025, de 11.678 persoane. Cea mai mare pensie medie de serviciu este de peste 25.000 de lei. Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a inregistrat o usoara modificare la inceput de an: in scadere cu 10 persoane comparativ cu luna anterioara (11.688 in decembrie 2024 si 11.707 de pensionari cu pensii de lux in noiembrie anul trecut). Din numarul total, 7.958 sunt beneficiari cu pensie din Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat - BASS ... citește toată știrea