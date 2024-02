Avem buget. Operatorii cer si parcare pentru avioane la Aeroport

Bugetul Judetului Brasov a fost aprobat, cu unanimitate de voturi, in sedinta de plen de luni, 19 februarie. In acest an, veniturile Consiliului Judetean Brasov sunt estimate la 1,4 miliarde lei, in timp ce cheltuielile se apropie de 1,6 miliarde lei. 47% din sume vor fi utilizate pentru investitii, iar cea mai mare parte a acestor bani se va indrepta spre infrastructura. Drumurile si spitalele sunt principalele domenii pentru care au fost alocati bani prin bugetul pe 2024."Avem un buget ... citește toată știrea