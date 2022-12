Bradul din Piata Sfatului din Brasova fost inclus in top 25 cei mai frumosi brazi din Europa si este singurul din Romania care a fost mentionat in acest clasament realizat de portalul turistic European Best Destinations.Specialistii in turism au plasat pomul de Craciun de la Brasov pe locul 21 in acest top, inaintea bradului de la Paris."Brasovul este cu siguranta unul dintre cele mai frumoase orase ... citeste toata stirea