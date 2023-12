Un nou partid s-a infiintat zilele acestea in Romania. In Brasov, partidul PACE este reprezentat de Dragos David, fost europarlamentar PDL si ulterior lider al organizatiei PNL Brasov, partid din care a demisionat anul trecut. Iata ce a comunicat Dragos David despre partidul PACE si despre alegerea facuta in acest sens:"Intr-o lume ravasita de razboaie, cu o lipsa de viziune a politicienilor din Romania, miscarea politica PACE isi propune sa redea speranta romanilor.Ultimele sondaje ne ... citeste toata stirea