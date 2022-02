Averea stransa de o femeie pana la 42 de ani: un rucsac si fricile capatate in Casa de copii

Loreta a crescut in casa de copii si a ajuns sa-si abandoneze, la randul ei, cei doi copii. Viata ei este o drama continua si frici acumulate in copilarie, de care nu mai poate scapa. Ajunsa la 42 de ani, Loreta a reusit sa agoniseasca pana acum, in toata viata ei, un rucsac si multe, multe frici. Casele de copii in care a crescut si-au pus definitiv amprenta asupra intregii ei vieti si a ajuns asa cum au ajuns noua din zece copii abandonati din Romania: un om ratat. "Hartuita de soarta de cand ... citeste toata stirea