Averile candidatilor la Presedintia Romaniei. Diferente semnificative intre cei 14 aspiranti la Cotroceni

Conform declaratiilor de avere depuse la Biroul Electoral Central, averile celor 14 candidati inscrisi in cursa pentru Presedintia Romaniei variaza considerabil, de la averi consistente la situatii in care lipsesc detalii importante, titreaza monitorulexpres.ro.Marcel Ciolacu, presedintele PSD, detine doua terenuri si doua case la Buzau, 114.000 de lei in conturi si a imprumutat o persoana fizica cu 490.000 de lei. A castigat 180.000 de lei ca senator si presedinte al Camerei Deputatilor, iar