Avertisment: 7.500 de lei minim, daca pui foc pe camp. 5.000 de lei, pentru gratar

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) atrage atentia ca, in contextul temperaturilor ridicate inregistrate in ultima perioada, in doar cateva zile au fost inregistrate, la nivel national, peste 460 de incendii, fiind afectate peste 1.000 de hectare de teren, scrie avocatnet.ro.Una dintre obligatiile instituite prin OUG 195/2005 privind protectia mediului cade atat in sarcina persoanelor fizice, cat si a celor juridice, iar acestea nu pot arde miristile, turbariile, litiera padurii, stuful, ... citește toată știrea