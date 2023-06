Directia de Asistenta Sociala (DAS) Brasov ar putea ajunge in situatia de a nu mai primi beneficiari, daca problema crizei de personal nu va fi rezolvata. Situatia a fost prezentata de directorul Directiei de Asistenta Sociala Brasov, Mariana Topoliceau, in ultima sedinta de plen a Consiliului Local Brasov."Intampinam mari probleme in asigurarea serviciilor la centrele sociale destinate persoanelor varstnice si a celor fara adapost. Prin ultima hotarare de Guvern, angajarile au fost blocate. ... citeste toata stirea