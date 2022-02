Avertisment pentru camionagiii inconstienti, din partea unui politist brasovean

Politistul Daniel Zontea a postat pe contul de Facebook un mesaj pentru conducatorii de tiruri. In mesaj sunt descrise situatii pe care acesta le-a intalnit in trafic.De fiecare data cand controlez cate un TIR si il gasesc pe sofer cu un alt card, cu magnetul pus la impulsorul cutiei de viteze sau cu maimuta instalata in cabina camionului, de tot atatea ori se lasa cu amenda pe procesul verbal, si asta dintr-un rationament foarte simplu.Pana acum nu am gasit un camionagiu care sa ma convinga ... citeste toata stirea