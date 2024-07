Avertisment pentru turisti: Risc de incendii si de furtuni in Grecia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca, potrivit Serviciului elen de Meteorologie, in data de 3 iulie 2024, se vor inregistra temperaturi foarte ridicate in anumite zone ale tarii. In consecinta, Ministerul grec al Protectiei Civile si al Crizelor Climatice avertizeaza ca va exista un risc foarte ridicat pentru producerea incendiilor in regiunea Peloponez (Laconia), in Insula Kythira si in ... citește toată știrea