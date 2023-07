Majorarea cotei TVA pentru carti la 19% este o masura care va diminua vanzarile si va creste pirateria, atrage atentia Consiliul Director al Asociatiei Editorilor din Romania, care subliniaza ca deja Romania are cea mai mica piata de carte pe cap de locuitor din Uniunea Europeana. Mai mult, vanzarile au intrat pe un trend descendent inca din primul trimestru al acestui an. In prezent, cartilor li se aplica o cota TVA de 5%, atat pentru varianta tiparita, cat si pentru cele digitale. In plus, ... citeste toata stirea