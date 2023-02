Vantul va sufla in rafale de marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) emitand, de luni, cod galben pentru 19 judete din tara.Codul galben de vant intra in vigoare marti dimineata, la ora 8.00 si este valabil pana miercuri, la ora 2.00.In intervalul mentionat in cea mai mare parte a Moldovei vantul va avea intensificari cu rafale de 55...60 km/h, ... citeste toata stirea