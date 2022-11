Primele zapezi vor cadea in acest weekend in nordul Moldovei si in muntii Carpati, transmite Agentia Nationala de Meteorologie.Incepand de vineri seara si pana duminica va ploua in cea mai mare parte a tarii, cu intensitate mai mare in zonele de deal si munte din vest si sud-vest.In jumatatea de nord a Moldovei se vor semnala precipitatii mixte - in noaptea ... citeste toata stirea