Avertizare meteo de ploi si vant, pentru judetul Brasov!

Interval de valabilitate: 16 aprilie, ora 15.00 - 17 aprilie, ora 15.00.Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata. Zone afectate: Banat, sudul Crisanei, Transilvania si in zonele montane.In intervalul mentionat, in Banat, sudul Crisanei, Transilvania si in zonele montane, local vor fi perioade cu ... citește toată știrea